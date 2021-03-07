В Ярославле в канун 8 Марта открылась фотогалерея портретов сотрудниц полиции. ФОТО: Виталий Вахрушев, УМВД по Ярославской области

В преддверии 8 Марта ярославский фотограф Виталий Вахрушев создал галерею портретов женщин в форме.

На фотографиях сотрудницы органов внутренних дел в перерывах от своей сложной работы. Галерея женских образов женщин в погонах показывает разнообразие подразделений, в которых они служат. Это уголовный розыск, штабные подразделения и подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба и следствие, служба участковых и подразделения по работе с личным составом. Главное, что каждая из них - целая вселенная, наполненная красотой, любовью и добротой.

Зачастую приходится слышать: в полиции нет мужчин и женщин, здесь все - сотрудники. И в том, что это не это не так, еще раз можно убедиться, посмотрев фотоработы популярного мастера Виталия Вахрушева.