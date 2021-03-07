В Ярославской области в ДТП пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП в Угличе на улице Кирова произошло сегодня, 7 марта, ночью. Автомобили "Шевроле Ланос" и "Хонда" столкнулись в районе полуночи, когда машин на дорогах, мягко говоря, не так уж и много. Почему водители не смогли поделить трассу, теперь будут выяснять сотрудники ГИБДД.

Травмы в аварии получили 41-летняя женщина, которая находилась за рулем "Хонды", и 36-летний мужчина - он управлял "Шевроле". После осмотра, медики отпустили их на амбулаторное лечение.