Специалисты рассказали о последствиях пожара на НПЗ в Ярославской области

В воздухе превышена концентрация диоксида азота Фото: Правительство Ярославской области

После пожара на НПЗ имени Менделеева Тутаевского района в поселке Константиновский проверили состояние воздуха. Сегодня, 7 марта, там работала мобильная эколаборатория. Проверен воздух на границе жилой зоны в поселке и река Печегда на предмет возможных утечек нефтепродуктов.

- По предварительным данным в воздухе выявлено превышение допустимой концентрации диоксида азота как следствие сгорания нефтепродуктов. По данным специалистов данное вещество быстро выветривается. По остальным отобранным веществам превышений предельно допустимых концентраций не установлено, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Река также оказалась в порядке. Признаков загрязнения нет, специфические окраска и запах отсутствуют.

Напомним, что пожар на менделеевском заводе произошел вчера, 6 марта, вечером. Загорелись два резервуара с нефтепродуктами.