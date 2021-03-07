Больше 200 миллионов рублей выделили на покупку квартир для ярославцев из дома на улице Батова

Экспертиза признала дом аварийным Фото: Мэрия Ярославля

211,6 миллионов рублей направят на покупку квартир для жителей дома на улице Батова, которые лишились жилья из-за взрыва бытового газа. Распоряжение уже подписал премьер-министра России Михаил Мишустин, средства будут выделены из резервного фонда Правительства. В течение 30 дней региональное правительство заключит с Минстроем соглашение о предоставлении денег.

Взрыв бытового газа в доме №5 на улице Батова произошел в августе прошлого года. Экспертиза признала дом аварийным и подлежащим расселению, жильцам были предоставлены сначала номера в гостиницах, а потом - съемное жилье. В доме проводится работы, чтобы владельца квартир могли забрать уцелевшие вещи.