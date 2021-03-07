В поселке под Ярославлем после пожара на НПЗ проверят уровень загрязнения воздуха

Специалистами будут проведены анализы остатков в воздухе продуктов горения Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Константиновский, где вчера, 6 марта, произошел пожар на НПЗ имени Менделеева, проведут замеры уровня загрязнения воздуха. Сегодня там работает мобильная эколаборатория. По данным департамента охраны окружающей среды региона, в момент возгорания ветер был в противоположную от населенных пунктов сторону, однако, все равно решили провести проверку.

- Специалистами будут проведены анализы остатков в воздухе продуктов горения: оксида и диоксида азота, оксида и диоксида углерода, суммы углеводородов С1-С5 и С6-С10, органических веществ, содержащихся в воздухе, в том числе продуктов сгорания нефтепродуктов и бензопирена, - пояснили в правительстве области.

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на менделеевском НПЗ около 8 часов вечера, при этом никаких манипуляций в этот день с ними не проводились. В одиннадцатом часу ночи пожар был потушен. Жертв удалось избежать, как и разлива нефтепродуктов.