Ярославские спортсмены одержали победу на первенстве ЦФО России по кикбоксингу

Ярославские спортсмены завоевали 3 медали на первенстве ЦФО России по кикбоксингу Фото: Правительство Ярославской области

В Белгороде завершился чемпионат и первенство ЦФО России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 16 регионов страны. Ярославскую область представили три спортсмена, все они встали на пьедестал в конце соревнований. Первое место занял Исломджон Турсунов, также чемпионкой стала Дарья Кувакина, второе место среди юниорок заняла Юлия Разживина. Теперь ребят ожидает чемпионат и первенство России.