В Ярославской области стартовал XIV Международный Деминский лыжный марафон Фото: Правительство Ярославской области

6 марта дан старт XIV традиционному Международному Деминскому лыжному марафону Worldloppet – 2021. В соревнованиях участвуют более 3,5 тысяч лыжников из 58 регионов России, а также представители Франции, Чехии, Грузии, Эстонии, Молдавии, Белоруссии.

– Деминский марафон стал одной из визитных карточек региона, ежегодно привлекая тысячи любителей лыжного спорта, среди которых есть и настоящие профессионалы. Проведение столь масштабного мероприятия послужило толчком для развития спортивного комплекса – здесь было построено стрельбище, и теперь проводятся соревнования по биатлону. В нашем регионе более 6 тысяч человек занимаются лыжными гонками, из них полторы тысячи тренируются на базах спортшкол. Мы будем развивать и другие площадки. В частности, в спорткомплексе «Подолино» под Ярославлем планируем строительство лыжероллерной трассы и пневматического тира, – сказал Дмитрий Миронов.

Международный старт посетили четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов, российская лыжница, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года Наталья Коростелева, олимпийский чемпион 2006 года по дуатлону Евгений Дементьев, победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи до 23 лет Рауль Шакирзянов и другие известные спортсмены.

7 марта стартует Baby-марафон, а закроет марафон гонка Worldloppet на 25 километров классическим стилем. Также в этот день определят сильнейших спортсменов на дистанциях 2, 5 и 10 километров.

Деминский лыжный марафон является самым крупным в России с 2010 года, а также пятым в мире лыжным марафоном по количеству финишеров, который проводится свободным стилем.

Также в этом году любой желающий сможет принять участие в виртуальной гонке и преодолеть выбранную дистанцию на беговых лыжах в любом месте в удобное время. Подтвердить свой результат нужно треком на GPS-часах или в мобильном приложении для тренировок. Сделать это можно до 21 марта, а далее прислать результат на электронную почту worldcup@demino.com не позднее 22 марта, скопировав ссылку трека из приложения, дату прохождения и номер участника.