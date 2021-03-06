Ярославские сотрудники ГИБДД останавливали всех девушек-водителей

ФОТО: Казукова Наталия на странице "ВКонтакте"

Документы можно не предъявлять. Сотрудники Госавтоинспекции встречали девушек-водителей на площади Богоявления в Ярославле. Мужчины в форме вручали дамам не уведомления о штрафах, а букеты тюльпанов. Полицейские пожелали девушкам весеннего настроения, любви и счастья, всегда быть внимательными на дорогах и не нарушать Правила дорожного движения. Акция прошла и в Рыбинске. На Волжской набережной всех женщин-водителей сотрудники ГИБДД тоже ждали с цветами и приятными пожеланиями. Своими впечатлениями от необычной встречи поделилась в социальной сети «ВКонтакте» жительница города Наталия Казукова: – Непривычно, но приятно! В канун праздника – цветы вместо жезла, поздравления вместо штрафа! В пресс-службе УМВД прокомментировали, что вопреки всем стереотипам, женщины за рулем – одни из самых дисциплинированных водителей, они реже нарушают Правила дорожного движения, более аккуратны в вождении транспортного средства.