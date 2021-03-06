В Ярославле может обрушиться смотровая площадка на Волжской набережной

ФОТО: Дмитрий Колчин на странице "ВКонтакте"

Ярославский краевед Дмитрий Колчин выложил на своей странице «ВКонтаке» фотографии, на которых видно, что смотровая площадка на Волжской набережной может обрушиться под тяжестью снега.

– Про нечищенные улицы в городе много уже написано. В данном случае хочу обратить внимание на участок набережной который очищен от снега, но этот снег навален горой на объект культурного наследия федерального значения «Площадка видовая (1848-1849гг.), Ансамбль дома губернатора» – напротив Ярославского художественного музея, – пишет Дмитрий.

По словам краеведа, объект и так находится под угрозой обрушения из-за износа несущих балок, а тут еще подбросили пару тонн снежку для нагрузочки.

– По распоряжению Правительства РФ от 2009 года данный объект входит в перечень ОКН федерального значения на территории Ярославской области, полномочия по государственной охране которых осуществляет Министерство культуры РФ. Теперь понятно, из Москвы эти сугробы не видать! Что на этот счет скажет департамент охраны объектов культурного значения Ярославской области? – поинтересовался автор фото.

Долго ждать комментария от департамента охраны объектов культурного наследия не пришлось:

– Объект действительно входит в список объектов культурного наследия, полномочия по государственной охране которых осуществляет Министерство культуры Российской Федерации. Необходимо обращаться в Управление Минкультуры России по ЦФО.

В ответ на сообщение посыпались гневные комментарии от жителей города:

– Вы хотя бы прочитайте, что написали! Это скринить и выкладывать везде можно. Или у вас боты это пишут бездумно? Прям смех со слезами на глазах! – пишет Ольга Правдухина.

– Типичный пример, как работает наша система, можно просто бота с вариантами отписок от обращений установить и сократить кучу чиновников, – заявил Дмитрий Чурилов.