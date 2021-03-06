В Ярославле построят два детских сада

Стройка детских садов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на улице Дядьковой построят два детских сада. Сейчас на одной из площадок поставили свайно фундаментную установку, а на другой уже завершили забивку свай.

– Муниципальный контракт на строительство детских садов был заключен в декабре 2020-го. Работы ведутся в соответствии с графиком. Здания должны быть сданы к концу этого года, – сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Каждый детский сад стоит около двухсот миллионов рублей, посещать их смогут 220 детей, будет работать по 12 групп.

Ясли для самых маленьких разместят на первом этаже, а группы для детей постарше появятся на втором и третьем этажах. Еще будут пищеблоки, прачечные, медкабинеты с процедурными, посты охраны, музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога, логопеда.