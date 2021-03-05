Ярославец накопил больше 2 тысяч штрафов за нарушения правил дорожного движения

Пистолет «ОСА», «Тигр», «Benelli», и «Лидер ТТ» были арестованы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Житель Ярославля накопил 2645 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Гонял мужчина не только по родной области, засветился также в Нижегородском, Московском и Тверском регионах. Общая сумма, которую он должен заплатить, стремительно приблизилась к 3,3 миллионам рублей.

Добровольно гасить свои долги водитель не желал, вызовы на прием к судебному приставу игнорировал, по месту регистрации не проживал. Коллеги дружно утверждали, что нарушитель переехал жить в другую область. Приставам ничего не оставалось, как объявить человека в розыск.

Неуловимого должника все же удалось поймать. Из нацгвардии РФ пришел ответ на запрос: оказывается, у неплательщика имеется гражданское огнестрельное оружие.

- Встреча судебного пристава с должником состоялась в опорном пункте полиции, куда гражданин был приглашен для проверки сохранности оружия. В результате огнестрельное оружие ограниченного поражения пистолет «ОСА», «Тигр», «Benelli», и «Лидер ТТ» были арестованы. В настоящее время судебные приставы готовят документы для оценки специалистами арестованного имущества, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.