В Ярославле мужчину при чистке дорог завалило снегом

Мужчина переходил дорогу и его завалило снегом. Фото: Подслушано у водителей Ярославль

О ярославской уборке снега говорят весь сезон, но халатность специалистов переходит все границы. Сегодня, 5 марта, в Дзержинском районе на улице Бабичей дорогу убирали трактор и специальный трамвай: первый сгребал снег к трамвайным путям, второй отправлял его обратно. Выводы об эффективности такой работы напрашиваются сами.

Но от бесполезного переноса снежной массы с места на место страдают местные жители. Машины работали около пешеходной зоны, поэтому ярославца, который переходил дорогу по всем правилам, накрыло снегом. Куда смотрел водитель- неизвестно.

- Сейчас мужику еще в горбину навалят...Точно! Вот! - делятся очевидцы.

К счастью, конец у этой истории не трагичный - пешеход не пострадал.