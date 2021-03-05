В Ярославле проверяют качество воздуха

Сейчас в лаборатории проводятся дополнительные исследования загрязненного воздуха. Фото: Правительство Ярославской области

От жителей Красноперекопского района Ярославля стали поступать жалобы на неприятный запах воздуха. В ходе проверки специалисты выяснили, что около одного из домов на улице Титова превышена допустимая концентрация этилбензола, поэтому вокруг витает такой неприятный запах.

– Информация передана в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, чтобы установить виновного в нарушении. В рамках своих полномочий устанавливаем причастность к фактам загрязнения предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. – Нарушителю природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды. Сейчас в лаборатории проводятся дополнительные исследования загрязненного воздуха.