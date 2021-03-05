Tele2 не станет блокировать пакеты минут и трафика

Для клиентов Tele2 действуют другие правила. Изображение: ООО «Tele2 Россия»

На телеком-рынке существует практика, когда абонент не может использовать оплаченный пакет услуг при минусовом балансе. Однако, для клиентов Tele2 действуют другие правила – если абонентская плата по тарифу внесена, то оплаченные услуги доступны независимо от баланса.

Оператор не ограничивает использование минут, гигабайтов, а также дополнительных опций, таких как доступ к соцсетям и мессенджерам, кинотеатру Wink, «Безлимит на YouTube», и других услуг, которые можно добавить в разделе «Настрой тариф».

Преимущество действует на всех пакетных предложениях открытой для подключения линейки, а также на большинстве архивных тарифных планов.

Подробности на сайте оператора. Также пользователям большинства открытых для подключения тарифов доступны и другие выгодные возможности. Это в том числе бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, защита от нежелательных подписок, бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут. Кроме того, неизрасходованные пакеты услуг можно покупать или продавать на «Маркете Tele2», сообщает пресс-служба компании.