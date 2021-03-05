Изменится график работы ярославских почтовых отделений в праздничные дни. ФОТО: Управление Почты России по Ярославской области

График работы отделений Почты России из-за праздника в честь Международного женского дня будет изменен. 7 марта все отделения в регионе закроются на час раньше обычного. 8 марта почта работать не будет, а 9 марта планируется обычный рабочий день по привычному графику.

Уточнить, график именно вашего отделения, можно на сайте Почты России или в специальном мобильном приложении.