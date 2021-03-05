На Ленинградском проспекте в Ярославле кладут новый асфальт. В лужи

В Ярославле на Ленинградском проспекте начался ямочный ремонт. ФОТО: Елена Богданова

В Ярославле на Ленинградском проспекте начался ямочный ремонт. Как сообщает пресс-служба мэрии города, он ведется литым асфальтобетоном на наиболее проблемных участках дорог. В первую очередь тех, по которым пришли предписания ГИБДД.

По словам главного инженера подрядной организации Василия Смирнова, перед укладкой асфальта ямы очищают и просушивают, затем обрабатывают битумной эмульсией. Весь процесс, уверяет подрядчик, проходит в безветренную погоду на сухую и чистую поверхность.

КП-Ярославль никак не будет комментировать эти утверждения. Просто посмотрите эти фотографии, которые на своей странице в соцсети опубликовала градозащитник Елена Богданова.

Перед укладкой асфальта ямы очищают и просушивают, затем обрабатывают битумной эмульсией... ФОТО: Елена Богданова