Весне дорогу: в ярославском зоопарке проснулся сурок

Сурок выспался и готов к общение с посетителями. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке – День сурка. Из зимней спячки наконец-то вышел сурок Бабай, значит есть надежда, что пришла не только календарная весна, а самая настоящая.

- Обычно сурки зимуют на глубине около двух метров. Температура зимовки должна быть не менее шести градусов по Цельсию. В этом году случалась оттепель, поэтому наш сурок просыпался где-то раз в три недели, ел и снова засыпал. Мы полагали, что сон сурка немного затянется и продлится до тех пор, пока не установится стабильная плюсовая температура. Вопреки прогнозам, Бабай уже 2 марта начал свистеть, ходить и есть, тем самым сообщил, что окончательно проснулся, — рассказал заведующий сектором «Териология» в Ярославском зоопарке Андрей Рязанцев.

Выспался и еж Пончик, названный так за свой лишний вес. Перед спячкой Пончик весил около трех килограммов, но сон лишил его трети веса. С сурком они вышли из зимней спячки практически одновременно. А вот хомяк обыкновенный до сих пор спит и видит сны. Его пробуждения ожидают к середине марта.