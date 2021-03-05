Страховая медицинская компания «Капитал МС» получила награду Президента РФ

Ведущий участник сферы обязательного медицинского страхования – компания «Капитал МС» награждена медалью и грамотой за подписью Президента России В.В.Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Капитал МС» в период борьбы с коронавирусной инфекцией включилась в Общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе в большинстве регионов страны. Представителями «Капитал МС» была развернута масштабная работа по предоставлению комплексной помощи медицинским организациям и наиболее уязвимым группам населения.

В непростое время пика распространения коронавирусной инфекции Ярославский Филиал «Капитал МС» осуществил доставку 10 000 медицинских масок в медицинские учреждения г. Ярославля, которые были переданы врачам, медицинским сестрам, а также младшему персоналу лечебных учреждений.

Ярославским Филиалом через региональный штаб #МыВместе оказывается помощь медицинским учреждениям г. Ярославля и области. Предоставляется автотранспорт для перевозки медицинских работников для посещения больных, забора анализов, доставка работников на рабочее место. На начало февраля было организовано 102 адресных выезда.

В период самоизоляции страховая медицинская компания «Капитал МС» усилила работу по оказанию помощи клиентам и информированию о мерах по предупреждению риска заболевания коронавирусной инфекцией. О ситуации, связанной с Covid-19, о

необходимости гражданам 65+ оставаться дома, о работе медицинских организаций, плановой госпитализации, проведению профилактических медицинских осмотром и диспонсеризации Ярославским Филиалом было проинформировано 58651 человек. В Филиал периодически обращаются застрахованные, у которых по объективным причинам нет возможности самостоятельно приехать в офис для получения полиса ОМС. Страховые представители оперативно реагируют на сигналы о необходимой помощи от застрахованных лиц - доставляют изготовленные полисы ОМС единого образца на дом.

Оказывается помощь и в доставке продуктовых наборов в помощь районным соц.службам. Одновременно, Страховые представители Филиала информируют граждан о необходимости соблюдения мер профилактики в целях недопущения распространения заболевания, вызванного коронавирусом.

Адрес центрального офиса Ярославского Филиала «Капитал МС»:

г. Ярославль, ул. Советская, д.30.

Телефон горячей линии (круглосуточно)-8 800 100 76 03

Более подробную информацию по офисам и пунктам выдачи полисов вы можете также узнать на сайте компании: www.kapmed.ru

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