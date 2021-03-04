В Ярославской области усилили борьбу с распространением наркотиков

В прошлом году по региону выявлено наркопреступлений на 18% меньше, чем в 2019-м. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 4 марта, губернатор Дмитрий Миронов рассказал, как в Ярославской области будут бороться с наркопромышленностью. За 2020 год в регионе сотрудники полиции перехватили четыре контрабанды с сильнодействующими веществами, закрыли две подпольные лаборатории, в которых готовили амфетамин, а также ликвидировали три нарко интернет-магазина. – Результат зависит от четкого понимания поставленных задач, и хорошей работы. Нас с вами не должно успокаивать, что правоохранительными органами в прошлом году по региону выявлено наркопреступлений на 18% меньше, чем в 2019-м. Необходимо активизировать просветительскую работу с населением о негативных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Для этого будем использовать средства массовой информации, в первую очередь – электронные. Я также прошу усилить работу по пресечению преступной деятельности по бесконтактному сбыту наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет, – рассказал Дмитрий Миронов. Также главам городских округов рекомендовали направить поддержку для медучреждений в которых лежат наркозависимые пациенты и возобновить в Данилове работу муниципального центра социальной реабилитации несовершеннолетних с наркозависимостью.