В Ярославской области вырастили три миллиона цветов к 8 Марта

На комбинате выращивают 19 сортов роз. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские тепличные предприятия активно готовятся к продажам в Международный женский день. В цветочные региона поступят 3 миллиона тюльпанов и лилий, а также 220 тысяч роз в горшке, которые выращивали 3-3,5 месяца.

- На комбинате выращивают 19 сортов роз, 6 – пока в тестовом режиме. Летом поступит еще 15 сортов. Самые популярные, которые чаще покупают мужчины, – красные «скарлет» и «апачи». Также нередко берут желтые «санстар», особенно в зимний период – такой цветок напоминает о лете и поднимает настроение, – рассказала Лариса Зимина.

Помимо цветов комбинат специализируется на огурцах. В прошлом году урожай был 17 тысяч тонн.