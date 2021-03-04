Ярославские медучреждения переходят в штатный решим работы

Принимать пациентов начинают еще пять больниц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области еще пять медицинских учреждений начинают работать в доковидном режиме. Ситуация с коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется и мы шаг за шагом возвращаемся к привычному образу жизни. Отменен режим самоизоляции для пожилых людей, теперь он носит лишь рекомендательный характер.

В клинической больнице №2 Ярославля для приема «обычных» пациентов готовят 40 терапевтических и 6 реанимационных коек.

По профилям «хирургия», «гинекология» и «колопроктология» к плановой работе возвращается КБ №9 Ярославля, а также терапевтические и хирургические отделения Даниловской ЦРБ, терапевтическое отделение Некрасовской ЦРБ.

Для приема плановых и экстренных пациентов стационара готовится больница имени Семашко.