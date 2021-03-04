Третьего фигуранта нового уголовного дела о пытках в ярославской ИК отправили домой

Камиронов был заключен под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 марта, в Заволжском районном суде рассматривалось ходатайство следствия о заключении под стражу еще одного подозреваемого в пытках над осужденными в ярославской ИК-1. Видео с избиениями, которые произошли в 2016 и 2017 годах, опубликовала «Новая газета».

Игорь Камиронов был задержан вчера, 3 марта. Сейчас он работает в системе МЧС, а несколько лет назад занимал должность младшего инспектора в колонии. По данным издания «Ярновости», в том числе и он наносил удары дубинкой одному из заключенных.

Как и его коллеги, которые также засветились на скандальном видео, Камиронов был заключен под домашний арест. Пока – до 23 апреля.