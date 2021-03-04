Ярославцы смогут увидеть главный хоккейный кубок России

Фото: ПАО «Ростелеком»

В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) дан старт ежегодному путешествию главного трофея Чемпионата КХЛ по городам России.

На этот раз легендарный Кубок отправляется в Центральный федеральный округ. Накануне увидеть знаменитый трофей и сделать снимок на его фоне смогли хоккейные болельщики в Москве. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Из столицы Кубок отправится в Тулу, где будет выставлен в новом Ледовом дворце. Далее легендарный трофей отправится в Липецк (5 марта), Курск (6 марта), Смоленск (7 марта), Калугу (8 марта), Кострому (10 марта) и Ярославль (11 марта). Все пришедшие на мероприятие смогут получить сертификаты на подписку видеосервиса Wink и в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус. Абонентам «Ростелекома» — участникам программы «Бонус» - цифровой провайдер предоставит возможность увидеть трофей первыми, подарит памятные сувениры и профессиональные фото с Кубком, сообщили в пресс-службе оператора .