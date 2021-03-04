Из Ярославля в Демино на лыжный марафон будет ходить рейсовый автобус

Отправление от Ярославля-Главного в 7:00 и 7:30 Фото: Полина Вачнадзе

Из Ярославля в дни проведения Деминского марафона, 6 и 7 марта, до центра лыжного спорта будет ходить рейсовый автобус №510.

Отправление от Ярославля-Главного в 7:00 и 7:30, обратно – в 16:00 и 16:30. Время в пути порядка 1,5 часов, льготы по оплате проезду будут действовать.

– В эту субботу под Рыбинском стартует XIV Международный Ростех Деминский лыжный марафон Worldloppet – 2021, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Для нашей области это ключевое спортивное лыжное мероприятие года, событие, которое приковывает к себе внимание и спортивной общественности, и зрителей. Поэтому департаментом транспорта внесены корректировки в расписание движения автобусов, для того чтобы все желающие могли без труда добраться из Ярославля в «Демино» к началу соревнований, а затем вернуться обратно в город.