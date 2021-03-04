В Ярославле 8 Марта будет ходить «Музыкальный трамвай» Фото: Мэрия Ярославля

В Международный женский день в Ярославле пустят «Музыкальный трамвай». Он пройдет по маршруту №7 «Бутусовский парк – улица Труфанова – Бутусовский парк». Остановок праздничный трамвай делать не будет, поэтому прокатиться на нем смогут не более 50 жительниц города. Стартует вагон в 18:00 от парка.

Организаторы рассказали, чем на протяжении двух часов планируют развлекать жительниц Ярославля:

- Будет играть живая музыка, прозвучат любимые песни. Также c пассажирами проведут интерактивные тематические игры. Каждой девушке подарят тюльпан.