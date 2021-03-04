Рабочие из Ростова Великого получат премии за устранение аварии Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился премировать рабочих и специалистов, которые устраняли коммунальную аварию в Ростове Великом.

- Более 100 человек получат соответствующие выплаты. Конечно, премии – лишь малая часть нашей благодарности за неоценимую помощь людям, которые днем и ночью работали в мороз, чтобы вернуть тепло в дома и квартиры Ростовцев. Благодарю всех, кто проявил ответственность в непростой ситуации, - написал глава региона.

Напомним, коммунальная авария в Ростове произошла 13 февраля. Без тепла и горячей воды в сильный мороз остались около трех тысяч человек. Отопление дали только через 4 дня, для ростовцев открыли пункты временного пребывания, а некоторые гостиницы предоставили бесплатно места для семей с маленькими детьми.