Азартные игры запрещены: в Ярославле ликвидировали игровой клуб

В Ярославле ликвидировали игровой клуб Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Ярославле полицией был обнаружен подпольный клуб, где проводили азартные игры. Напомним, что игорной зоны в городе нет, а подобного рода деятельность запрещена законом РФ. В ходе обыска судебные приставы изъяли два игровых терминала, модем и несколько жестких дисков. Все это оборудование принадлежало мужчине, который и содержал так называемый игровой дом.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Что же касается игрового компьютерного оборудования, то его было решено уничтожить. Этим займется Росимущество, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.