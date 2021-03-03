В Ярославле задержали еще одного подозреваемого в новых избиениях в ИК-1

В Ярославле по подозрению в превышении должностных полномочий задержан младший инспектор ИК-1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле по подозрению в превышении должностных полномочий задержан младший инспектор ИК-1. Он стал третьи подозреваемым в деле о новых пытках в исправительной колонии, видео которых опубликовала «Новая газета». После издевательств, как говорится в материалах издания, один заключенный скончался, а второй две недели лечился в больнице.

Сейчас сотрудники СКР по Ярославской области готовят ходатайство об избрании сотруднику колонии меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по статье о превышении полномочий были задержаны двое уфсиновцев. Следствие также ходатайствовало об их заключении под стражу, однако, суд оставил подозреваемых под домашним арестом.