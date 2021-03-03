Спасатели предупредили ярославцев о сильном снегопаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное управление МЧС предупреждает ярославцев об очередном сильном снегопаде. Непогода ожидается 3 и 4 марта ночью и утром, так что готовимся к заторам и пробкам на дорогах. Город еще не убран после прошлых снегопадов, а тут новая напасть.

По данным МЧС, в некоторых районах области пройдет мокрый снег, возможны налипание снега на провода и, соответственно, обрывы линий связи и ЛЭП, гололед и гололедица. Вере усилится до 15-17 метров в секунду.

В случае ЧП нужно звонить спасателям по телефонам 101 или 112.