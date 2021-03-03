В детскую клиническую больницу Ярославля закупили новое оборудование

Оборудование поможет в лечение онкологии у детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для пациентов областной детской клинической больницы Ярославля приобрели передвижной рентгеновский аппарат нового поколения и УЗИ-аппарат экспертного класса. Оборудование поможет в лечение онкологии у детей.

- В этом году мы сможем оснастить передовой аппаратурой и рабочее место врача-гематолога, – сообщила главный врач Марина Писарева. – Речь о фотомикроскопе нового поколения для просмотра мазков. Увеличительная оптика, подключенная к анализатору, даст возможность выводить изображение на экран в высоком разрешении. Такая точная и детальная картина клетки позволит значительно повысить качество онкодиагностики.

Также в ближайшее время в детское онкоотделение приобретут бестеневую потолочную лампа.