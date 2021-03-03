Задержан потерпевший по делу об избиениях в ярославской колонии

Евгений Макаров может быть причастен к кражам велосипедов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерпевший по делу об избиениях в ярославской ИК-1 Евгений Макаров вновь задержан. На этот раз, по информации, предоставленной источником КП-Ярославль, Макарова подозревают в кражах велосипедов. В полиции эту ситуацию пока никак не комментируют.

Напомним, предыдущий свой срок ярославец отбывал за вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью. В колонии №1 Ярославля он повергся истязаниям со стороны сотрудников исправительного учреждения. В 2020 году многие из них, а именно 12 человек, получили реальные сроки наказания, двоих суд оправдал. Еще один фигурант громкого уголовного дела скончался от тяжелой болезни.