Рыбинск готовится к оттепели

Сейчас идет очистка улицы 9 Мая, возле гаражных массивов. Фото: Администрация Рыбинска

С 1 марта в Рыбинске началась борьба с талыми водами. Уже идут работы по очистке ливневых решеток от снега и льда, а также канав для стока . До конца апреля будет прочищено более полутора тысяч дождеприемных колодцев и свыше ста водопропускных труб, расположенных под дорогами.

- Подрядная организация выполняет механизированную или ручную расчистку дождеприемных колодцев. После чего горячей водой пробивается сама дождеприемная решетка и, если требуется, то колодец и труба ливневой канализации, - рассказал Александр Ермилов, директор МБУ «Управление городского хозяйства».

Работы уже закончены на улице Луначарского, на участке Волжской набережной, по Ярославскому тракту, под железнодорожным мостом на пересечении улиц Румянцевской и Плеханова.

Сейчас идет очистка улицы 9 Мая, возле гаражных массивов. Для этого используется специализированная техника: каналоочистительная цистерна, которую приобрели в 2017 году за счет городского бюджета.