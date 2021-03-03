Житель Ярославля прописал в своей квартире семь иностранцев

Полиция задержала 41-летнего мужчину, который прописал у себя дома семь мигрантов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле полиция задержала 41-летнего мужчину, который прописал у себя дома семь мигрантов.

Позже выяснилось, что в квартире граждане проживали только по документам, а фиктивную прописку оформили для трудоустройства.

- Отделом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ярославцу грозит штраф до 500 тысяч, либо лишение свободы до 3 лет.