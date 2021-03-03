Ярославский следователь спас жизнь пожилой женщине Фото: СУ СКР по Ярославской области

24 января сотрудник СКР по Ярославской области Владислав Мясищев спас жизнь ярославне. Старший лейтенант находился на дежурстве, около пяти часов вечера позвонила женщина. Задыхаясь, она рассказала, что очень плохо себя чувствует и ей срочно нужна медпомощь, но до врачей она дозвониться не может. Ярославна назвала свое имя и адрес – все эти сведения сотрудник передал в «скорую помощь».

Пока медики добирались до пациента, Владислав Мясищев периодически звонил пенсионерке, разговаривал с ней, успокаивал женщину. Прибывшие врачи «скорой» госпитализировали Надежду Львовну с диагнозом «вирусная пневмония», поражение легких составляло уже 25%.

Как оказалось, ярославна неправильно набирала номер скорой – по привычке нажимала 03, вместо 103. Тогда она порылась в своем ежедневнике и позвонила в дежурную часть СКР. Этот номер у нее значился с пометкой «на все случаи жизни».

Почти месяц Надежда Львовна провела в больнице, а перед самой выпиской позвонила в управление поблагодарить следователя за чуткость и помощь. Владислав решил, что должен лично встретить женщину из больницы и проводить ее до дома. Надежда Львовна была сильно удивлена, когда увидела на пороге госпиталя следователя с цветами в руках.