На проспекте Машиностроителей в Ярославле начался второй этап работ: новая схема движения

Движение на проспекте Машиностроителей организовано по новой схеме Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на проспекте Машиностроителей от улицы Серго Орджоникидзе до Саукова началась подготовка ко второму этапу ремонта ливневого коллектора. Сейчас сотрудники АО «ГК «ЕКС» вскрывают старый асфальт.

Теперь движение в районе ремонта идет по следующей схеме:

- от проспекта Авиаторов до улицы Саукова - только прямо, без возможности поворота на улицу Серго Орджоникидзе;

- улица Серго Орджоникидзе закрыта для сквозного движения транспортных средств и станет тупиковой со стороны улицы Красноборской в районе дома № 12;

- при выезде с улицы Серго Орджоникидзе со стороны от улицы Яковлевской отменяется поворот налево, движение возможно только в сторону проспекта Авиаторов;

- поворот транспорта с проспекта Машиностроителей на улицу Серго Орджоникидзе возможен при движении в обратном направлении от улицы Саукова в сторону от проспекта Авиаторов;

- разворот транспорта предусмотрен на пересечении проспекта Машиностроителей с улицей Папанина;

- при выезде с улицы Саукова на проспект Машиностроителей отменяется поворот налево, движение возможно только направо в сторону улицы Папанина;

- дополнительно в районе ТЦ «Яркий» обустроен разворот для автотранспорта, который выезжает из Школьного проезда и с улицы Папанина в сторону улицы Сахарова.