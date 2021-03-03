Одного из лосей, которые забрели в Рыбинск, увезли в лес

Лоси людей не боялись. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

В первый день марта жители Рыбинска заметили парочку лосей, которые спокойно прогуливались по набережной. Чуть позже сохатых заприметили уже в Северном районе. Рыбинцы сообщили о лесных гостях в ЕДДС, на место выехал специалисты.

В это время лоси уже переместились на территорию промзоны в районе судостроительного захода. Одно из животных ветеринары обездвижили и, пока действовало снотворное, осмотрели и вывезли в зеленую зону Рыбинска. Животное пришло в себя и оперативно скрылось в кустарнике.

Сейчас сотрудники департамента охраны окружающей среды наблюдают за вторым сохатым. Есть вероятность, что лось сам уйдет из города в свою естественную среду.