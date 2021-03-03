В Ярославской области мужчина вытолкнул из окна 6 этажа сожительницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летний житель Рыбинска признан виновным в убийстве. Во время семейной ссоры он вытолкнул свою сожительницу из окна квартиры на 6-м этаже.

Преступление произошло в августе прошлого года. Пара сильно поссорилась – женщина заподозрила своего мужчину в неверности. Обвинения она произносила, сидя у окна. В какой-то момент пьяный мужчина подошел к ней, взял за ноги, поднял их выше подоконника и перекинул возлюбленную наружу.

Скорую помощь и полицию вызывали соседи. Когда приехали врачи, женщина была еще жива. Но с травмами, полученными после падения с 6-го этажа, прожила она недолго – в тот же день умерла в больнице.

Свою вину подсудимый признал, но давать показания отказался. Как сообщили в пресс-службе областного суда, рыбинцу назначили 8 лет лишения свободы.