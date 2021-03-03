Ярославские власти пояснили, зачем покупают тактильные портреты

Ярославские власти пояснили, для чего в школу Вощажниково, где, как оказалось, нет слабовидящих детей, закупают тактильные портреты. Напомним, что в смету на строительство образовательного учреждения вошла покупка тактильных портретов Владимира Путина, Иосифа Сталина, Дональда Трампа, некоторых известных писателей и ученых.

- В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ №465 от 3 сентбяря 2019 года, ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию и проведение процедуры лицензирования не будет возможным без закупки 3D-портретов, - прокомментировали в департаменте строительства региона.

Так что портреты, даже если они не понадобятся, все равно придется покупать.