Принято в работу: городские власти отчитались о 10 тысячах кубометров вывезенного снега Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали, как коммунальные службы справляются с уборкой и вывозом снега с улиц. На помощь МБУ «Горзеленхозстрой» пришли региональные и городские предприятия.

— Ярославлю была оказана неоценимая помощь, без которой еще долго пришлось бы устранять последствия непогоды. Благодарю всех руководителей предприятий, которые предоставили технику и людей, всех сотрудников, принимавших участие в уборке города, а также горожан за терпение, понимание и поддержку. Приношу извинения за причиненные неудобства. К сожалению, ситуация была нештатной, никто не ожидал ледяного дождя, и коммунальные службы не сумели вовремя произвести необходимую обработку улиц противогололедными реагентами. Но за выходные дни, благодаря привлеченной технике, был выполнен значительный объем работ, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Уборку улица третьей и четвертой категорий, а также дворов производили управляющие компании и подрядные организации. Здесь было задействовано свыше 115 единиц техники и более 1000 дворников.

Но вот незадача! Жители города опять не оценили вклад властей и продолжают писать о своих проблемах в группе Единой диспетчерской службы Ярославля.

– А не хотите Автозаводской заняться? Уже из колеи не выехать, машина с не самой низкой посадкой шлифует, – пишет Евгений Васильев.

– Приглашаем УК «АЛЬФАГРУП» на ледяной каток, причем на бесплатный! За что мы платим деньги? 25 января оставляли заявку на установку в арке мостков, работа не была выполнена, а в отчете указано, что положили доску, хотя эту временную меру применили мы сами! Что за издевательство над людьми? Огромная лужа, а под ней каток, и перед аркой и весь путь от подъезда до арки! Примите меры! Улица Революционная 18, – комментирует Александра Татарска.

– А что в Ярославле песок в дефиците? В пятницу тротуары на Красной площади представляли собой сплошной мокрый каток. И никто не удосужился присыпать их песком. Сегодня тротуары на улицах Добрынина и Чкалова покрыты великолепным гладким льдом и, что характерно, ни песчинки. Я уж не говорю о том, что спуски, которые «безбарьерная среда», представляют собой каток, ведущий под колеса. По делу, надо заставлять коммунальщиков зачищать их до асфальта ежедневно, – жалуется Евгений Неменко.

Напомним, 1 марта, на своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков опубликовал пост, где извиняется перед ярославцами за причиненные неудобства.