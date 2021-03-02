В Ярославле достроят самый проблемный дом

Проблемный дом на Слепнева. Фото: Дмитрий Миронов

История дома на улице Слепнева в Ярославле началась в 2014 году. Тогда никто не думал, что ему присвоят звание самого проблемного городского жилья.

Ничего не предвещало беды: начало большой стройки, обозначен первый срок сдачи в 2017 году, но в итоге - 103 обманутых дольщика.

- Недобросовестный застройщик остановил все работы на объекте в 2018 году, - рассказал Дмитрий Миронов.

Только в 2020 году правительству Ярославля удалось найти нового инвестора и возобновить работы. Дом обещают сдать в кратчайшие сроки.