Мэр поблагодарил ярославца за то, что тот разрулил транспортный коллапс Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков встретился с Вадимом Вихаревым, который в минувшую пятницу помог отрегулировать движение транспорта в Дзержинском районе.

Напомним, 26 февраля из-за сложных погодных условий и нечищеных дорог Ярославль встал в одну большую пробку. Не стало исключением и Брагино: несколько автобусов образовали огромный затор. Его увидел из окна своей квартиры Вадим Вихарев и поспешил на помощь. С другими водителями он вытолкал автобусы, а потом взял на себя регулировку движения.

- Очень важно, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые не просто пишут в соцсетях, не наблюдают со стороны, а выходят и помогают. Вот в такие непростые моменты и раскрываются в людях их настоящие качества, желание помочь другим. Вы человек, заслуживающий уважения. Спасибо за то, что вы в такой напряженный для всех день оказали помощь водителям, — сказал Владимир Волков.