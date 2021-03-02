В Ярославле маршрутку с ледяной дороги вынесло на тротуар

ПАЗик вылетел на остановку. Скриншот видео, группа "Ярославль Live" ВКонтакте

Сегодня, 2 марта, в Торговом переулке в Ярославле чуть было не произошла трагедия. ПАЗик не вписался в разворот и его вынесло на тротуар. К счастью, стоящие на остановке пассажиры успели вовремя отскочить.

После этого маршрутку вызволяли из ледового затора и возвращали на дорогу. Пока длилась эта спасательная операция, движение в районе переулка было остановлено.

- Раньше автобусы возили людей, а теперь люди – автобусы, - пишет Виктория Борзая.

- Свинство по отношению к людям, - считает Дмитрий Тихомиров.

В Торговом переулке это уже не первое ЧП с общественным транспортом. 25 февраля в снежных завалах забуксовал автобус №44. Чтобы уехать на последнем рейсе, ярославцам пришлось брать инициативу в свои руки и толкать ПАЗик.