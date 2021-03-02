Ярославская область закупит тактильные 3D-портреты Путина, Сталина и Трампа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В смету на строительство новой школы в селе Вощажниково в перечень оборудования для слепых и слабовидящих учеников включили тактильные портреты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Владимира Путина и даже Дональда Трампа. Помимо политических деятелей появятся 3D-модели Александра Пушкина, Льва Толстого, Альберта Энштейна, Юрия Гагарина, Луи Брайля и других выдающихся деятелей.

– Новые школы строятся с учетом доступной среды для всех категорий детей - такие требования закреплены в приказе Министерства просвещения РФ. Наряду с пандусами, широкими дверными проемами, поручнями и другими элементами доступной среды, в перечне упомянуты тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов. Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список вошли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы, – уточнили в департаменте образования Ярославской области.

Кроме политических деятелей в школу также заказали тактильные портреты поэта Александра Пушкина, писателя Льва Толстого, физика Альберта Энштейна, космонавта Юрия Гагарина, основателя системы письма для слепых Луи Брайля и других выдающихся деятелей.