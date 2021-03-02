В Рыбинске слепят 950 снеговиков Фото: Администрация Рыбинска

К 14 марта по всему Рыбинску появится 950 снеговиков.

Так жители решили отметить юбилей города. Старт снежному движению дали 1 марта на Деминском марафоне. Активисты Рыбинска построили в зоне финиша 30 снеговиков.

- Рыбинск активно готовится к проведению большого спортивного события международного уровня – XIV Ростех Деминскому лыжному марафону Worldloppet. Участников уже более 3600 человек. Это рекорд численности. Очень хочется удивить, порадовать лыжников. На стадионе их будут приветствовать около сотни снеговиков, - рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

В акции смогут принять участие все желающие.