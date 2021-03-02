Бампер «всмятку»: в Ярославской области столкнулись грузовики Фото: УМВД по Ярославской области

На трассе Москва-Холмогоры в грузовую машину «Вольво» влетел грузовик «Фотон» под управлением 44-летнего водителя. Его после ДТП пришлось госпитализировать с травмами. - Авария произошла на 174 километре автодороги М-8. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 3 специалиста и одна служебная машина, - рассказали спасатели. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.