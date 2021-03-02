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Житель Ярославля заплатит за поцарапанные ножом автомобили

Его осудили за преступление 2019 года
Мария Бочкарева
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Житель Ярославля заплатит за поцарапанные ножом автомобили

Житель Ярославля заплатит за поцарапанные ножом автомобили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославца признали виновным в повреждении чужого имущества – в 2019 году разозлившись, что его машину угнали на спецстоянку, поцарапал 12 автомобилей посторонних людей.

На данный момент удовлетворены три иска потерпевших на суммы в 44498, 15202 и 26057 рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года мужчина вместе со своей подругой изрядно выпили и поехали из Тутаева в Ярославль. По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД, так как водитель был пьян, автомобиль отправили на спецстоянке.

Оставшуюся часть дороги пара преодолела на попутке. Их высадили в Дзержинском районе, где мужчина достал складной нож и поцарапал 12 машин, которые были припаркованы на Ленинградском проспекте. Ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Криминал