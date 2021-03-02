В Ярославле пять дней ищут 15-летнюю девушку

Девушка пропала 26 февраля. ФОТО: группа "ЯРОО Поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле вновь объявлен в розыск подросток. 26 февраля из дома в Дзержинском районе ушла 15-летняя Людмила Лыжина.

На вид девушке 17 лет, рост 170, плотного телосложения, черные волосы до плеч, серые глаза. Была одета во все черное: пуховик, лосины с надписью Fila, кроссовки с такой же надписью.

Если вам что-то известно о местонахождении Людмилы или вы видели девушку после 26 февраля, сообщите с полицию по телефонам 02, 102 или 112, а также на горячую линияю «ЯрСпас» 8(910)964-08-38.