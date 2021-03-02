Весну не остановить: синоптики рассказали, что ждать от марта ярославцам

В целом первый месяц весны обещает быть теплым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По прогнозам синоптиков, первый месяц весны должен порадовать ярослацев довольно теплой погодой. По прогнозам специалистов Центра «Фобос», в среднем, температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

- Особенно заметно это станет в начале второй половины месяца. А первая неделя будет характеризоваться неустойчивой и резко меняющейся погодой, - говорят специалисты.

Сегодня, 2 марта, в Ярославле пасмурно, температура +2 градуса. Ярославль оказался в теплой части циклона. Потом регион попадет в зону повышенного атмосферного давления, что приведет к гололедице и температуре -9…-11, которая ожидается ближе к выходным.

Вторая неделя марта будет прохладнее, а вот вторая половина месяца заиграет действительно весенними температурами. Ожидается до +8 градусов.