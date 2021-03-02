В Ярославской области из-за праздника изменился график выплаты пенсий

В пенсионном фонде назвали даты, когда принесут выплаты и пособия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из-за предстоящих праздников в Ярославской области изменился график выплаты пенсий и других пособий, сообщает региональное отделение ПФР. КП-Ярославль публикует новый график.
В отделениях почтовой связи с шестиразовой доставкой:
- 5 марта – за 5 и 7 марта,
- 6 марта – за 6, 8 и 9 марта.
В отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):
- 4 марта – за 4 и 6 марта,
- 5 марта – за 5, 7 и 8 марта.