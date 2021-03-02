В Ярославском районе мужчина заживо сгорел в своем доме

Страшный пожар уничтожил двухэтажный дом в 100 квадратов в деревне Ямино Фото: СУ СКР по Ярославской области

Страшный пожар уничтожил двухэтажный дом в 100 квадратов в деревне Ямино Ярославского района. В огне погиб 59-летний хозяин этого дома.

ЧП произошло вечером 1 марта. На месте работали 16 пожарных и пять машин. Погасить пламя удалось в 19.30.

На видео видно, как полыхал дом. Первый этаж весь в огне, клубы дыма вырываются из окон второго этажа. Не удивительно, что мужчина не смог выбраться из этого пламени.

Сейчас следователи регионального СКР проводят проверку, устанавливаются причины пожара. Не исключено, что причиной пожара могла стать неисправная печь. Возможно, что дело в сломанном электроприборе или перегрузке сети.